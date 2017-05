Wenger klar til å slutte fred med Mourinho

Wenger og Mourinho var stadig i tottene på hverandre gjennom portugiserens to perioder som Chelsea-manager, og i oktober 2014 eskalerte det til håndgemeng under en kamp på Stamford Bridge.

Begge lag kjemper om mesterligaplass, og søndagens oppgjør i London kan bli svært avgjørende. Wenger ble torsdag spurt om det ikke er på tide å slutte fred med Mourinho.

– Jeg er alltid åpen for nye ting i livet, og ja, jeg er åpen for fred, svarte han.

– Men det viktigste er at vi er konkurransemennesker, at vi gjør alt vi kan for å vinne neste kamp.

Wenger har aldri ledet laget sitt til seier over Mourinhos lag i en seriekamp, noe han svært gjerne vil rette på denne helgen.

Mildere

Franskmannen ble minnet om sitt forhold til Manchester Uniteds tidligere manager Alex Ferguson. De var lenge som hund og katt, men det endret seg mot slutten av Fergusons karriere.

– Forholdet vårt ble mildere, det er sant. Vi respekterer hverandre, sa Wenger.

– Jeg prøver å respektere alle, og jeg vil ikke overdrive forholdet til en enkelt person. Jeg må tenke først på mitt lag, dets prestasjoner, og glemme andre ting, la han til.

Arsenal er på sjetteplass, fem poeng bak Manchester United og seks bak Manchester City, med en kamp mindre spilt enn de to andre.

– Mange har hevet seg. Antallet klubber som kan kjempe i toppen er større nå, og forskjellen mellom lagene er mindre. Hver gang du ikke er på topp kan det ende med tap, sa Wenger.

På alvor

Mourinho har antydet at han vil spare nøkkelspillere mot Arsenal fordi han prioriterer semifinalene mot Celta i europaligaen. Wenger sa at han vil følge Mourinhos eksempel og prioritere europaligaen høyt dersom Arsenals lange rekke med mesterligadeltakelser brytes.

– Jeg tar alle turneringer alvorlig. Eneste unntak er at jeg har brukt ligacupen til å gi unge spillere sjanser. Vi har alltid tatt alle de andre turneringene på alvor, sa han.

Wenger vil fortsatt ikke si noe om sin framtid. Tidligere har han sagt at han ville offentliggjøre sin beslutning i mars eller april.

– Det betyr bare at jeg tok feil, sa han.

