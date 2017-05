Tennis-Ruud fikk innpass i Madrid

Casper Ruud håpet på å få plass i kvalifiseringen til helgens ATP-turnering i Madrid, og fredag fikk han ønsket sitt oppfylt.

– Han ble glad. Vi hadde begge ganske stor tro på at det skulle skje. Det var bra. Det var derfor vi dro hit. Vi forsto at det var noen som ikke ville rekke turneringen, sier Christian Ruud til Eurosport på telefon fra Madrid.

Stortalentet har klatret mange hundre plasser på verdensrankingen det siste året. 2. mai 2016 var han ranket som nummer 655, mens han i skrivende stund er nummer 118 i verden.

Å avansere så kraftig på rankinglisten som Ruud har gjort, merkes også på nivået.

For å komme inn i hovedtablået må Ruud sannsynligvis slå langt eldre og mer rutinerte spillere. 18-åringen merker at spillerne han nå møter har langt større rutine enn han selv.

– Det er nye utfordringer hele tiden, og man merker at de har litt mer rutine. Mange av spillerne er jo i 30-årene og fortsatt gode. De spiller med det tempoet hver dag, og da blir man vant til det. Samtidig føler jeg at jeg begynner å konkurrere godt med de gutta og holde et høyt nivå, sa han til NTB tidligere denne uken.

Dersom han tar seg videre fra kvalifiseringen kan han møte Rafael Nadal og de andre verdensklassespillerne.

