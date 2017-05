Rodal tror ikke på Sjöbergs dopinganklager

– Det forutsetter at antidopingregimet i Norge har vært det en må kalle korrupt. Og det har jeg veldig liten tro på har skjedd. Jeg har vanskelig for å se for meg at det kan stemme, sier Rodal til NRK.

Det var Patrik Sjöberg som torsdag kom de alvorlige påstandene i et intervju med Sveriges Radio. Den svenske høydelegenden hevder han fikk betalt for å la seg dopingteste som ren utøver under Bislett Games slik at de som virkelig dopet seg skulle gå klar.

Beskyldningene var spesifikt rettet mot Svein Arne Hansen. Nordmannen, som i dag er president i Det europeiske friidrettsforbundet (EAA), var sjef for Bislett Games i perioden Sjöberg snakker om.

– Hadde ikke slik makt

Rodal mener det er usannsynlig at Hansen var i stand til å gjøre det Sjöberg beskylder ham for.

– Han kunne nok til en viss grad vite hvilke utøvere som var rene, og hvem som mest sannsynlig ikke var det. Men å klare å manipulere antidopingkontrollørene til å velge hvem som skulle testes – den makten greier jeg ikke å se at Svein Arne Hansen skulle ha hatt, sier NRKs friidrettsekspert.

Rodal ble en del av seniormiljøet i friidretten tidlig på 1990-tallet. Han vant OL-gull på 800 meter i 1996.

Truer med søksmål

Sjöbergs anklager kom etter at Hansen og EAA har tatt til orde for å fjerne gamle europa- og verdensrekorder i friidretten satt før 2005. Bakgrunnen er at flere av rekordene mistenkes å ha blitt satt av dopede utøvere.

Forslaget har falt mange tidligere friidrettstjerner til å reagere. Sjöberg liker svært dårlig at hans 30 år gamle europarekord i høyde kan bli strøket.

Hansen avviser anklagene til Sjöberg. Han har allerede tatt kontakt med sin advokat om saken.

– Det absolutt mest usaklige jeg har opplevd. Jeg vil selvsagt ikke ha dette på meg. Vi har advokater både i Norge og Sveits. Jeg vil kjøre denne saken rettslig om han ikke trekker uttalelsene tilbake, sa Svein Arne Hansen til VG om svenskens utspill torsdag.

(©NTB)