Rangers slo tilbake mot Senators

– Det var deilig det. Det var dette vi kom hjem for. Vi spiller to bra hjemmekamper. Nå er det jevnet ut, sier Mats Zuccarello etter kveldens kamp i Madison Square Garden.

Med seieren sikret Rangers seg en ny hjemmekamp natt til onsdag neste uke, men først går turen tilbake til Ottawa på lørdag.

– Selv om vi spilte bra i dag så må vi vinne en kamp i Ottawa. Alt vi fokuserer på nå er den neste kampen, sier Zuccarello.

Utklassing

Hjemmelaget tok kommandoen fra start. Nick Holden ga Rangers ledelsen 1-0 da seks minutter gjensto av første periode. I begynnelsen av andre periode la Oscar Lindberg på til 2-0. Samme mann økte til 3-0. Og da Chris Kreider la på til 4-0 midtveis i tredje periode var kampen så godt som avgjort. Kyle Turris ga likevel Ottawa et trøstemål med seks minutter og 15 sekunder igjen av kampen.

Zuccarello hadde 19 minutter og 43 sekunder på isen, men gjorde ikke målpoeng. I stedet var det svenske Oscar Lindberg som stjal showet med to scoringer i natt. Det overrasket ikke nordmannen.

– Han var skadd i en periode. Det tar litt tid å komme tilbake fra det, men han er en kvalitetsspiller. Vi ser det hver dag på trening, sier Zuccarello om lagkameraten.

Snuoperasjon

Til tross for at Rangers kun har ligget under i totalt fire minutter og 11 sekunder gjennom de fire kampene står det likevel likt i antall seiere. Zuccarello innrømmer at Rangers burde utnyttet sjansene sine bedre i de tidligere kampene.

– Vi burde vunnet den andre (kampen red.anm.) og kunne fort vunnet den første også, sier Zuccarello.

Nordmannen mener det endelig snudde for Rangers på grunn av bredden i laget.

– I sluttspillet er det viktig at alle rekkene bidrar. I kveld var det Oscar sin rekke som storspilte. Det er den største styrken til laget vårt og det må vi fortsette med, sier Zuccarello.

Kamp fem spilles i Ottawa lørdag norsk tid. Vinneren av den kampen får muligheten til å avgjøre sluttspillserien i New York natt til onsdag norsk tid.

