Rangers med ny seier mot Senators

Stillingen mellom norske Mats Zuccarellos New York Rangers og Ottawa Senators er nå 2–2 i kvartfinaleserien som går over maks sju kamper.

Etter at Rangers tapte de to første kampene, hadde laget mye å bevise. Med 4-1-seieren mot Senators onsdag reduserte Zucca og co. Senators forsprang til 1–2.

I fredagens kamp har Rangers igjen sørget for å vise seg fra sin beste side på hjemmeis, og endte opp med å slå bortelaget med samme stillingen som i forrige kamp, 4–1.

Det var Nick Holden som sørget for å ta ledelsen ved å lure pucken i mål 14 minutter ut i første periode. I andre periode var det Oscar Lindeberg som tok over showet og scoret to mål for hjemmelaget, både to minutter og nesten 16 minutter ut i andre periode.

Chris Kreider tok over stafettpinnen i tredje periode og lagets fjerde mål etter nesten elleve minutter. Som et lite plaster på såret lurte bortelaget inn et mål 13 og et halvt minutt ut i siste periode.

Zuccarello fikk drøye 19 og et halvt minutt på banen under kveldens kamp.

(©NTB)