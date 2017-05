Muntari utestenges ikke

Muntari ble utvist for to gule kort og skulle automatisk vært utestengt i én kamp, men Italias fotballforbunds ankeinstans besluttet fredag at han slipper å sone.

Han fikk gult kort fordi han gjentatte ganger gjorde dommeren oppmerksom på rasisthetsen han ble utsatt for, og ba kamplederen om å ta affære. I sinne over det gule kortet gikk Muntari av banen og fikk et nytt gult kort for det.

Dommerens behandling av Muntari er møtt med protester fra hele verden.

