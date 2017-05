Mourinho: – Semifinalen burde allerede vært avgjort

United tok en svært sjelden seier i Spania. På 23 forsøk var det bare storklubbens tredje triumf mot spansk motstand. Marcus Rashford ble matchvinner med et pent frisparkmål etter 67 minutter.

Seieren var av det fortjente slaget. Mourinhos menn var aggressive fra start og dominerte kampen. Det var mye Uniteds portugisiske manager kunne være fornøyd med, men som så mange ganger før klarte ikke rødtrøyene å være effektive.

– Jeg er veldig fornøyd med prestasjonen, men ikke med resultatet. Vi burde ledet med to mål til pause, og vi gjorde nok til å ha det (semifinalen) avgjort. I stedet er oppgjøret fortsatt åpen, så det blir en stor kamp for oss på Old Trafford neste uke, sa Mourinho etter bortetriumfen i Vigo.

Ber om støtte

Celta har snudd hjemmetap til avansement i europaligaen tidligere i sesongen, men Manchester United blir en tøffere nøtt enn Sjakthar Donetsk. Mourinho ber Uniteds hjemmepublikum trå til ekstra i returkampen.

– La oss håpe Old Trafford vil at vi vinner. Når Old Trafford gjør det, vinner vi. 1-0 er et knepent resultat. Det kunne vært bedre. Ser man på Celtas tidligere opptredener i europaligaen, fortjener de definitivt respekt for måten de håndterer bortekampene sine på, advarer Mourinho.

Europaligaen seiler opp som Manchester Uniteds beste sjanse til å ta seg tilbake til mesterligaen. Klubben har fortsatt muligheten til å greie det gjennom ligaen, men i Premier League venter det flere tøffe bortekamper.

Hviler spillere mot Arsenal

Søndag reiser United til London for å møte Arsenal, som selv kjemper en desperat kamp om å klare topp fire og sikre en mesterligaplass. Mourinho gjentok torsdag at han kommer til å hvile spillere mot Arsenal.

– Det er jeg nødt til å gjøre. Spillerne har spilt enormt mange minutter i det siste. Med denne har flere spilt ti kamper på litt over fire uker.

United fikk også nye skader i kampen mot Celta. Innbytter Ashley Young måtte ut med det som så ut som en strekk, men matchvinner Rashford hadde også trøbbel da han ble byttet ut.

– Han startet kampen med et lite problem, og med all løpingen merket han det, sa Mourinho om Rashford.

