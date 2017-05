Koeman lover å bli i Everton ut kontraktstiden

Nederlenderen er snart ferdig med sin første sesong i managerstolen på Goodison Park. To år gjenstår av kontrakten med Liverpool-klubben.

Koeman har aldri lagt skjul på ambisjonene om å bli hovedtrener i Barcelona, men avfeier muligheten for at han blir Luis Enriques erstatter allerede i sommer.

– Jeg ser ikke meg selv som deres neste manager. Det er ingen sjanse for at jeg forlater Everton før kontrakten løper ut. Jeg har nevnt mange ganger hvilke ambisjoner jeg har, men det endrer ikke min posisjon i Everton. Jeg er veldig fornøyd og ser fram til neste sesong, sier Koeman før lørdagens bortemøte med Swansea, ifølge BBC.

54-åringen tilbrakte seks suksessrike år som spiller i Barcelona mellom 1989 og 1995. Den tidligere forsvarsspilleren er smigret over at han blir nevnt som en trenerkandidat for katalanerne.

– Som trener har jeg to drømmer. Den ene er å trene Nederland. Det er en mulighet jeg allerede kunne ha takket ja til, men jobben min i Everton sto i veien. Min andre drøm er å trene Barcelona. Alle vet at jeg er en Barcelona-mann. Det var der jeg vokste opp som spiller og person.

Everton ligger på sjuendeplass i Premier League med tre kamper igjen. I nær framtid håper Koeman å kunne leder de blåkledde til mesterligaen.

– Vi har et sterkt og spennende prosjekt, og vi skal forsterke laget så godt vi kan for å nå Champions League neste sesong, sier Koeman.

