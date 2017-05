Erik Thorstvedt invitert til å ta farvel med White Hart Lane

14. mai tar Tottenham imot Manchester United til sin aller siste kamp på nåværende arena White Hart Lane. Banen har vært klubbens hjemmebane i 118 år.

Flere spillere og managere er invitert til avskjedsfesten.

Norges tidligere landslagskeeper ble en populær mann blant Tottenham-fansen da han spilte for klubben fra 1989 til 1996. Han setter pris på invitasjonen fra sin tidligere arbeidsgiver

– Det er veldig kjekt. Jeg synes Tottenham er litt familie. Det er kjekt å fortsatt føle seg som en del av den familien. Selv om jeg sitter i et Premier League-studio og opprettholder en viss form for nøytralitet, så må det være lov å ha et lag. I og med at jeg har spilt der, så blir det spesielt. Det kommer sikkert mange jeg kjenner fra før, og så kommer det nok noen jeg ikke kjenner. Det blir uansett stas, sier Thorstvedt til Nettavisen.

