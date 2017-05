To Giro-ryttere suspendert for doping

Pirazzi og Ruffoni sykler for det helitalienske Bardiani-laget. De ble testet utenfor konkurranse henholdsvis 25. og 26. april, og prøvene viste spor etter veksthormoner.

Ifølge antidopingreglene fra det internasjonale sykkelforbundet (UCI) er begge er suspendert i påvente av videre behandling av dopingsakene. De er ekskludert fra Giro d'Italia og risikerer å få sparken i laget sitt.

Bardiani-laget sier i en uttalelse at lagledelsen er "sjokkert" over nyheten og bekrefter at de to er utestengt foreløpig fram til B-prøvene deres er testet.

– Vi er virkelig sjokkerte over denne meldingen. De to er ikke lenger en del av laget vårt til Giro d'Italia og er suspendert fra all aktivitet i henhold til UCIs regler, sier lagets to managere Bruno og Roberto Reverberi i en uttalelse.

– Vi vil avvente resultatene av de framtidige testene, men vi kan bekrefte at vi har til hensikt å verne om de verdiene som har gjort det mulig for laget vårt å utvikle seg de siste årene, heter det videre i pressemeldingen.

Pirazzi (30) vant klatretrøya i Giro d'Italia i 2013 og vant en etappe i rittet året etter. Ruffoni (26) er i sitt fjerde år som profesjonell syklist.

Giro d'Italia innledes fredag på Sardinia.

