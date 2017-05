Sjöberg med grove beskyldninger mot Svein Arne Hansen

Sjöberg kom med beskyldningene mot Hansen etter at nordmannen som president i Det europeiske friidrettsforbundet har tatt til orde for å fjerne gamle "dopingrekorder" innen friidretten. Svensken påstår at han fikk betalt for å la seg dopingteste som ren utøver under Bislett Games slik at de som virkelig dopet seg skulle gå klar.

Svein Arne Hansen avviser påstandene og har tatt kontakt med advokat etter anklagene fra Sjöberg.

Svensken reagerte i et intervju med Sveriges Radio på at hans 30 år gamle europarekord i høyde skulle strykes, og kom samtidig med beskyldningene mot Hansen. Hansen står i spissen for forslaget om å slette gamle Europa- og verdensrekorder på grunn av dopinghistorien.

– Det er latterlig. Nå skal han ta på seg den hederlige frakken og rette opp idrettens rykte, sa Sjöberg til Sveriges Radio.

– Vi som han visste var rene fikk betalt for å gjøre dopingprøver. Han har mye å fortelle. Kanskje han skal la oss som har vært rene få beholde våre greier, sa Sjöberg.

– Det absolutt mest usaklige jeg har opplevd. Jeg vil selvsagt ikke ha dette på meg. Vi har advokater både i Norge og Sveits. Jeg vil kjøre denne saken rettslig om han ikke trekker uttalelsene tilbake, sa Svein Arne Hansen i en kommentar til VG.

Til Sveriges Radio sa han:

– Han får komme med noen bevis. Vi har jobbet for en ren idrett i alle år. Jeg har aldri beskyldt Patrik for å være dopet og aldri bedt ham om å stille opp på en dopingtest. Dette synes jeg var fryktelige beskyldninger.

