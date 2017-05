Sesongen over for Tony Parker

Parker falt om på banen i siste periode da San Antonio Spurs onsdag slo Houston Rockets og utlignet til 1-1 i kvartfinaleserien i best av sju kamper. Han ble båret av banen av Dewayne Dedmon og Dejounte Murray og så ikke opp da publikum ropte hans navn.

Ifølge flere medier har MR-undersøkelsen av 34-åringen fastslått at han har en seneskade som krever operasjon.

Spurs-trener Gregg Popovich var pessimist da han uttalte seg etter kampen.

– Det ser ikke bra ut, sa han om Parker, som scoret 18 poeng i seierskampen.

Manu Ginóbili sa at Parker ikke greide å tråkke ned på beinet.

– Det var vondt å se ham halte. Det er tydelig at han hadde det vondt, og følelsen var at vi ikke får se ham på banen med det første. Det er et tungt slag, sa Ginobili.

Parker er i sin 16. NBA-sesong. Franskmannen har hjulpet Spurs til fire NBA-titler.

