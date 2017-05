Norske Lunke skal hjelpe Dumoulin til Giro-seier

Torsdag forrige uke fikk 24-åringen beskjeden om at han var i Sunweb-troppen til årets Giro. Tirsdag ankom han Italia for å lade opp med resten av laget, med nederlandske Tom Dumoulin i spissen. Fredag åpner rittet i Alghero.

– Det blir spennende. Jeg kom hit tirsdag og har hatt to rolige treninger for å holde beina i gang. Jeg syklet Vueltaen forrige sesong, men dette blir annerledes. Giroen er mer spektakulær, og det blir aggressivt og uforutsigbart. Det blir også god kamp om seieren, og mange sier at det er et sterkere felt enn i Tour de France, sier Sindre Skjøstad Lunke til NTB.

Nordmannen ble hentet inn kun en uke før rittstart som reserve, og han innrømmer at oppladningen til det tradisjonsrike rittet kunne vært bedre.

– Jeg fikk sen beskjed, og så ble jeg syk med feber og magesyke forrige helg under Tour de Yorkshire. Jeg hadde min første trening på tirsdag, og den var tung, men det føles bedre nå. Jeg er egentlig bare glad for å få sjansen, sier trønderen.

Hjelperytter

Lunke har én jobb under rittet: Spare Dumoulin for krefter.

– Det blir en ren hjelperytterrolle. Det er en ganske usynlig jobb, men jeg vet det koster mye, og jeg er veldig motivert for oppgaven når jeg vet hvor sterk Tom er.

– Jeg tror vi stiller sterkt selv om det er harde motstandere. Vi har bygget laget rundt Tom, og vi tror han er på høyde med de aller beste. Klarer han å henge med i fjellene har han et ess i ermet med tempoegenskapene sine. Det er to ganske lange tempoetapper, og der kan han ta mye tid, forklarer hans norske lagkamerat.

– Hvem tror du kommer til å kjempe om seieren?

– Nairo Quintana, Thibaut Pinot og Tom, svarer Lunke sikkert.

Ensom nordmann

Den tidligere Sparebanken Sør-rytteren, som ble proff forrige sesong mens Team Sunweb het Giant-Alpecin, er eneste norske innslag i denne utgaven av Giroen.

– Det kan bli ensomt på rolige etapper, hvor det er fint å slå av en prat med folk. Det er deilig å gjøre det på norsk når rittet varer så lenge, men jeg føler meg ikke alene med laget og alle her, så det går fint, lover han.

Som en av kapteinens nærmeste hjelpere tror ikke Lunke han vil kunne kjempe om etappeseirer i sin Giro-debut.

Giroen er favoritten

– Jeg skal primært hjelpe Tom, men hvis det trengs at noen skal være i et første brudd som kommer til å bli hentet, for så å skulle hjelpe ham, kan jeg få sjansen til det. Det blir nok ikke noen sjanser til å gå for seirer selv, men det er jeg innstilt på.

– Dette blir uansett vanvittig kult. Jeg har bare vært her i noen dager, og jeg tror ikke det har helt gått opp for meg hva jeg skal være med på. Det er en helt annen stemning både i laget og blant fansen. Dette er nok det største jeg har vært med på, sier han før sin andre Grand Tour.

– Jeg har ikke kjørt Tour de France, så jeg har ikke smakt på hvordan det er, men Giroen er favoritten. Det er ekstra spektakulært. Man må vel prøve alle tre før man kan si noe, men det blir nok ikke i år, avslutter han.

(©NTB)