Hviterusslands VM-lag protesterer mot røff behandling

Frankrikes ambassadør til Hviterussland ble torsdag kalt inn på teppet i Minsk for å forklare behandlingen av de hviterussiske spillerne.

Utenriksdepartementet opplyste etter møtet at ambassadør Didier Canesse har fått en offisiell protest mot behandlingen av ishockeylaget, som beskrives som "nedverdigende og ydmykende".

– Vi ber Frankrike om å granske hendelsen, forklare hva som skjedde, beklage det, og iverksette de nødvendige skritt for å hindre at det gjentar seg i framtiden, heter det.

Hviterusslands ledere og flere av spillerne ble kroppsvisitert ved ankomst til Montparnasse-togstasjonen onsdag kveld. Bagasje og utstyr ble endevendt i full offentlighet.

– Vi forstår nødvendigheten av å ivareta sikkerheten til deltakerne i VM og for Paris generelt, sa forbundets talskvinne Jevgenia Nikitina.

– Likevel mener vi at deltakende lags delegasjoner enten unntas fra sikkerhetsprosedyrene eller advares på forhånd, og iallfall at ulike lag behandles likt. Vi kjenner ikke til at andre enn Hviterussland er behandlet slik, la hun til.

Hun sa at Frankrikes ishockeyforbund har beklaget hendelsen og at Hviterusslands lag nå konsentrerer seg om sin åpningskamp mot Finland fredag.

