Hijab blir tillatt i basketball

Dermed kan kvinnelige basketballspillere ikle seg hijab, slik utøvere i blant annet fotball kan.

FIBA er blitt kritisert for å undergrave mangfoldet i idretten gjennom å forby religiøse hodeplagg. I 2014 trakk Qatar sitt kvinnelag fra Asialekene fordi spillerne ikke fikk spille med hijab. Da ble spillernes sikkerhet opplyst som årsak til forbudet.

– Den nye regelen kommer som et resultat av at den tradisjonelle bekledningen i enkelte land, der hodet eller hele kroppen skal dekkes til, ikke er i samsvar med FIBAS tidligere regler for hodeplagg, uttaler basketballforbundet torsdag.

(©NTB)