G17-gutta fikk juling av England

Selv om Norge tok ledelsen etter et engelsk selvmål, var det aldri noen tvil om hvem som var det beste laget. Engelskmennene dominerte det meste av banespillet, ikke minst etter pause, selv om Norges Erling Braut Håland hadde et par gode muligheter på 1-2.

Åtte minutter var spilt da Englands Marc Guehi satte ballen i eget nett og lot Norge ta ledelsen. Det skjedde etter en corner. Erik Tobias Sandberg stusset ballen, og Guehi var uheldig og rotet ballen i eget mål.

Bare to minutter senere utlignet England ved Rhian Brewster. Samme mann økte til 2-1 for England med fem minutter igjen av 1. omgang. Brewster er for øvrig Liverpool-spiller.

Ga ikke opp

– Det hadde vært greit om vi kunne ridd litt på ledelsen vi fikk. Da vi først havnet under 1-2, er jeg fornøyd med at guttene ikke ga opp, men klarte å stå løpet ut og gi dem kamp, sa landslagstrener Erland Johnsen til fotball.no.

Phil Foden gjorde 3-1 for England med et par minutter igjen å spille av 2. omgang.

– Vi hadde dessverre litt for mange unødvendige balltap og stresset for mye med ballen i første omgang. I annen omgang var vi roligere og klart å holde på ballen litt mer, sa Johnsen.

Vil vinne

I den andre kampen i gruppa vant Nederland 1-0 over Ukraina. Norge møter Nederland søndag og avslutter mot Ukraina onsdag i neste uke.

– Vi skal gå offensivt til verks mot Nederland. Da vil vi nok presse høyere og være enda mer nøye i overgangsspillet og med ballen. Målet er å slå Nederland. De to lagene som står igjen skal ikke være på høyde med England, sa Erland Johnsen.

De to beste i gruppen går videre til kvartfinale.

