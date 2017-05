Fortsatt ingen løsning i dommerkonflikten mellom Edvartsen og Hauge

Partene møttes onsdag uten resultater, og samtalene fortsatte torsdag, men uten noen løsning. Det har gått fem uker siden konflikten ble allment kjent. Edvartsen har derfor ennå ikke dømt en eneste eliteseriekamp denne sesongen.

Mandag settes kampene for den åttende og niende serierunden opp, og det er lite trolig at hans navn blir å finne der hvis det ikke kommer en løsning.

Røde Kors-toppen Mollekleiv er leder for Norges Fotballforbunds etiske komité og er hentet inn for å få en løsning på konflikten. Idrettspresident Tom Tvedt har også bedt fotballforbundet om å rydde opp i den etter hvert pinlige saken.

– Det er litt mer krevende enn det så ut som. Konklusjonen er at NFF trenger noe mer tid for å komme fram til en avtale som de tror på. De er fortsatt i prosess, sier Sven Mollekleiv til VG.

Edvartsen på sin side har engasjert advokat John Christian Elden.

Saken virket løst for nesten to uker siden, men så kom Dommerforeningen på banen og tok til orde for at Edvartsen har opptrådt illojalt og ikke bør få dømme igjen.

Konflikten startet da dommer Svein Oddvar Moen hentet en av Edvartsens assistenter. Hamar-dommeren mente da at han sto først i køen for å velge ny assistent, men slik ble det ikke. Han mistet også Rune Pedersen som personlig mentor og fikk Hauge i stedet.

Ifølge VG skal Hauge ved flere anledninger de siste ukene ha truet med å trekke seg som dommersjef dersom han overprøves og Edvartsen tas inn i varmen igjen.

(©NTB)