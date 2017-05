Zuccarello med scoring og assist da Rangers endelig vant

Stillingen mellom New York Rangers og Ottawa Senators er nå 1-2 i kvartfinaleserien som går over maks sju kamper. Etter forrige kamp, som Rangers tapte tross komfortabel ledelse, var laget fra New York under med 0-2 etter to kamper og hadde mye å bevise.

På hjemmeis viste Zuccarello seg fra sin beste side. Nordmannen satte inn 1-0 fem og et halvt minutt ut i første periode.

Mika Zibanejad kom seg rundt mål og spilte pucken til en umarkert, eller naken som det heter på hockeyspråket, Zuccarello i slottet som trygt sendte New York-laget i ledelsen.

Etter 13 minutter var Zucca i servitørrollen. En pasning langs vantet fant Michael Grabner som på frekt vis lurte pucken inn i nærmeste hjørne og økte til 2-0.

Rangers la på til 3-0 12 minutter ut i annen periode da Derek Stepan og Rick Nash kom to mot én. Stepan spilte pucken på tvers før Nash plasserte den i nærmeste hjørne. Seks minutter senere var kampen i realiteten punktert da Oscar Lindberg satte inn 4-0.

Ottawa Senators reduserte til 1-4 ved Jean-Gabriel Pageau like før periodeslutt, men Rangers-målvakt Henrik Lundqvist stengte buret i siste periode og trygget 4-1-seier.

- Vi vet at vi ligger under 0-2 og kommer hit på hjemmebane. Det er en «må vinne»-kamp for oss og vi må vi vise at vi er et bedre lag enn vi viste i de to første kampene. Det var godt å se at vi klarte det, sa Mats Zuccarello til Nettavisen.

Zuccarello var på isen i 18 minutter og 16 sekunder tirsdag. Neste kamp i kvartfinaleserien mellom de to lagene spilles natt til fredag.

