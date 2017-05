Svensk landslagsmålvakt med fingerbrudd, to måneder for EM

Lindahl er førstevalget mellom stengene og kommer å være gipset i tre-fire uker. Ifølge landslagslegen Houman Ebrahimi skal hun likevel rekke å komme tilbake til sommeren mesterskap og EM-premieren mot Tyskland 17. juli.

Sverige kan bli en mulig motstander for Norge i en kvartfinale.

–Hun har et ukomplisert brudd i den venstre lillefingeren. Prognosen er at hun skal bli helt frisk, og det skal ikke være noen fare for hennes deltakelse i EM, sier han til svenske Fotbollskanalen.

Om Lindahl kan spille EM-oppkjøringskampene mot USA og Skottland i juni er derimot uvisst.

