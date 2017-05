Start hentet tidligere Premier League-profil

Nyheten ble presentert på en pressekonferanse onsdag formiddag. Reo-Coker har vært på prøvespill i flere klubber de siste ukene, men valget falt altså på laget fra Kristiansand.

- Muligheten kom, og jeg fikk sjansen til å spille fotball igjen. Jeg ble invitert for å se på klubben, byen og hva treneren ønsket at jeg skulle bidra med. Det virker perfekt for begge parter, sier Reo-Coker til Fædrelandsvennen.

Han spilte sist for Montreal Impact i amerikanske MLS, men har vært klubbløs siden januar. Engelskmannen håper nå på et oppsving i karrieren og debuterer for Start 2 mot Fløy i 3. divisjon allerede onsdag kveld.

- Det jeg har sett av byen er fantastisk. Jeg kunne ikke tenke meg et bedre sted å være. Klubben virker også bra. Spillerne har tatt meg imot på strålende vis, sier mannen som også har spilt for blant andre Wimbledon, West Ham, Bolton og Ipswich.

Start ligger på 5.-plass i 1. divisjon etter fem serierunder. Målet er naturligvis opprykk til Eliteserien på første forsøk.

