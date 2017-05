"Snekkerbua» kan innføres i engelsk fotball

FA ønsker å innføre en slags «syndebu», «snekkerbod» eller «Sin Bin», som BBC omtaler den som, i ligaene under National League North og South leagues – som er det åttende nivået i England.

Med dette systemet vil en spiller som får gult kort for munnbruk mot dommeren, sitte i utvisningsboksen de neste ti minuttene av kampen, noe som ligner på hvordan man gjør det i ishockey.

Det engelske fotballforbundet ønsker også å prøve ut dette i Sunday League og ungdomslag for både kvinner og menn.

Mer enn 1000 klubber har mottatt en forespørsel om hvorvidt de kunne tenke seg å være med på prøveprosjektet. Vanligvis belastes klubbene 10 pund per gule kort, men fotballforbundet opplyser at de ikke vil gi dette administrasjonsgebyret for klubbene som deltar.

