Roland-Garros neste store mål for Ruud

Tirsdag tapte 18-åringen 4-6, 3–6 mot rutinerte Philipp Kohlschreiber i ATP-turneringen i München. Etter at Ruud først brøt tyskerens serve, kom Kohlschreiber tilbake og vant.

– Det var ikke noen «höjdare», men han er en god spiller. Han spilte bedre taktisk enn meg, og jeg klarte aldri helt å komme i gang selv om jeg fikk en god start. Jeg ble hengende litt for mye etter hele tiden selv om jeg startet bra, sier Ruud til NTB.

Stortalentet har klatret mange hundre plasser på verdensrankingen det siste året. 2. mai 2016 var han ranket som nummer 655, mens han i skrivende stund er nummer 118 i verden.

Ruud håper nå å få plass i kvalifiseringen til helgens ATP-turnering i Madrid. Framover mot sommeren er det Grand Slam-turneringene som henger høyest. Aller høyest henger en plass i hovedtablået i Roland-Garros, også kjent som French Open.

– Jeg har nok også best sjanse i French Open, og det ville vært det mest ideelle, men enhver Grand Slam tar man imot med åpne armer.

Mangler rutinen

Å avansere så kraftig på rankinglisten som Ruud har gjort, merkes også på nivået.

For å komme inn i hovedtablået må Ruud sannsynligvis slå langt eldre og mer rutinerte spillere. 18-åringen merker at spillerne han nå møter har langt større rutine enn han selv.

– Det er nye utfordringer hele tiden, og man merker at de har litt mer rutine. Mange av spillerne er jo i 30-årene og fortsatt gode. De spiller med det tempoet hver dag, og da blir man vant til det. Samtidig føler jeg at jeg begynner å konkurrere godt med de gutta og holde et høyt nivå, forteller han.

I april fikk Norges største tennisstjerne virkelig kjenne på det ypperste nivået i verden da han trente med sitt barndomsidol Rafael Nadal.

– Det var utrolig gøy og stor motivasjon for en ung spiller å få trene med et av sine største idoler, forteller han og legger til at det hadde vært stort å møte den 30-årige spanjolen i en tellende kamp.

– Det hadde vært utrolig gøy. Det har jeg drømt om siden jeg var liten.

Donasjon

Mens mange idrettsstjerner rundt om i verden med sine millionlønninger ofte blir beskyldt for kun å tenke på seg selv og sitt, har unge Ruud beina godt plantet på jorda.

Gjennom et Facebook-initiativ ble han utfordret til å donere et beløp til et veldedig formål, og 18-åringen svarte med å gi et større beløp til Barnekreftforeningen enn det som var utgangspunktet etter kjedebrevet.

Han synes det er viktig å gi litt tilbake.

– Jeg er jo ikke så profilert ennå, men det er selvfølgelig hyggelig å gi litt. Det er viktig ikke bare å tenke på seg selv, men å gi litt tilbake. Jeg ble jo utfordret, så da tenkte jeg at jeg kunne gjøre noe morsomt ut av det og gi et litt større beløp siden jeg har mulighet til det. Det var ment som en hyggelig tanke, forteller han.

(©NTB)