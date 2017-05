Marte Kristoffersen legger opp

Hun har funnet ut hun ikke lenger har motivasjon til å legge ned den innsatsen som skal til for å komme til OL.

– Jeg ønsker ikke å fortsette denne reisen med mindre jeg kan ta steg videre, og etter å ha prøvd helhjertet i lang tid, ønsker jeg å takke av med stoltheten på topp! Jeg har levd og åndet for langrenn og gitt alt i både med- og motgang. Men nok er kanskje nok? ikke alle kan bli olympiske mestere, skriver hun på sin hjemmeside.

Kristoffersen hadde sitt gjennombrudd under VM i Liberec i 2009. Som juniorløper ble hun gitt ansvaret som ankerkvinne på stafetten på et norsk lag i motgang. Hun ble spurtet fra på oppløpet av to nasjoner, og Norge måtte ta til takke med fjerdeplassen.

På det tidspunkt var løperen fra Meråker regnet som et minst like stort talent som Therese Johaug. Hun har en åttendeplass fra VM-sprinten i Liberec som beste plassering.

