Bekreftet: Totti gir seg i Roma

Roma bekreftet onsdag at Tottis siste kamp for klubben blir på Stadio Olimpico mot Genoa 28. mai. Etter det går han over i en rolle som direktør i klubben.

– Francesco er Roma, jag vil være så nær han som mulig. Jeg ser fram imot å lære bare noen prosent av alt han kan, sier Romas sportsdirektør, Ramon Rodriguez Verdejo, til Football-Italia.

40-åringen har vært tro mot klubben i sitt hjerte siden han debuterte på seniorlaget som 16-åring. Debuten for førstelaget kom mot Brescia i 1993 og i løpet av 25 sesonger har han vært med å vinne den italienske serien, cupen og supercupen.

Nylig ble han hedret med et par spesialdesignede gullsko av Nike for å markere at det er 25 år siden han debuterte for A-laget til Roma. Totti var også en del av det italienske landslaget som tok gull i 2006.

