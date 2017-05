Alonso fikk fartsfølelsen i Indianapolis

Den spanske 35-åringen har en drøm om å vinne motorsportens "Triple Crown", som består av Monacos Grand Prix i Formel 1, Indianapolis 500 og Le Mans 24-timers.

Han har allerede vunnet Monacos GP. Neste mål er Indy 500, som kjøres på ovalbane og der hastighetene langt overgår det han er vant til fra Formel 1.

Indycarstjernen Marco Andretti satte opp en av teamets biler for ham, og Alonso kjørte seg varm. Han nærmet seg en hastighet på 338 km/t før han ga seg for dagen.

– Bare 30 km/t til, så har han farten inne. Han gjør akkurat det han trenger å gjøre. Han venner seg til det. Erfaringen hans betyr mye, men han er fortsatt litt engstelig, sa motorsportlegenden Mario Andretti.

Alonso er to ganger verdensmester i Formel 1 og har 32 løpsseirer. Han kjører nå for McLaren-laget, men akter å stå over Monacos Grand Prix for å konsentrere seg om Indy 500. Løpet kjøres 28. mai.

En talsmann for arrangøren sa onsdag at etterspørselen etter billetter er større enn på lenge siden det ble klart at Alonso vil delta.

(©NTB)