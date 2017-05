Ronaldo-hattrick sendte Real Madrid på vei mot mesterligafinalen

Den portugisiske storstjernen tok ut nesten all spenning i semifinalen med tirsdagens hattrick. Ronaldo sikret langt på vei Real finaleplassen med et hodestøt, en kanonkule og en kontrollert avslutning.

– Vi spilte en fantastisk kamp, og jeg er heldig som fikk æren av å score tre mål. Scoringene kom på en naturlig måte. VI spilte en komplett kamp, men det gjenstår en kamp til, sa Ronaldo i et intervju vist på Viasat 4.

Nok en gang ser Real Madrid ut til å ødelegge Atléticos store drøm om å gå til topps i den gjeveste europacupen. I 2014 og 2016 ble Ronaldo og co. for sterke i to jevne finaler, mens det ble et knepent kvartfinaletap i 2015.

Uten bortemålet trenger Atlético Madrid et mirakel i returkampen hjemme på Vicente Calderon i neste uke. Ingen lag har tidligere klart å snu selv et tomålstap i en mesterligasemifinale.

Rutine

Ronaldo kunne enkelt heade inn sitt 101. mesterligamål etter bare elleve minutter. En innsvinger fra Dani Carvajal ble delvis klarert unna, men Casemiro snappet opp ballen og slo den presist tilbake i boksen. Ronaldo knuste Stefan Savic i luften og styrte inn 1-0 fra fem meter.

I det 73. minutt dunket 32-åringen ballen i krysset etter svakt backspill fra Filipe Luís. På tampen fullførte Ronaldo hattricket da han uforstyrret kunne skyte fra sju meter.

Dette var Ronaldos store kveld på Santiago Bernabéu. I kvartfinalen scoret han fem av seks mål i 6-3-seieren over Bayern München sammenlagt.

Real Madrid viste stor rutine i tirsdagens Madrid-derby. De liljehvite dominerte midtbanen og var langt giftigere offensivt enn byrivalen.

Med et svekket forsvar hadde Atlético store problemer med å håndtere Reals dødballer. Fem minutter etter det første ledermålet var Raphaël Varane svært nær å doble til 2-0, men Jan Oblak sto fram med en mesterlig redning. Atléticos målvakt fikk akkurat hendene på ballen etter Varanes hodestøt.

Slet

Bortelaget slurvet mye i sitt oppbyggende angrepsspill. Diego Simeone tok grep og gjorde et dobbeltbytte etter 58 minutter da han satte innpå Fernando Torres og Nicolás Gaitán, men uten at det hjalp.

–Jeg har fortalt spillerne at vi må komme over dette. Det er veldig tøft, men sånn er fotball. Slike ting kan skje. Vi skal prøve helt til dommeren blåser for siste gang i returkampen. Jeg tror fortsatt vi har en sjanse til å gå videre, sa Simeone og la til:

– De var bedre enn oss, så gratulerer til dem. De tok vare på sjansene sine.

Real Madrid kan bli første lag til å vinne Europas gjeveste klubbturnering to år på rad i Champions League-æraen. Storklubben jakter også sin første dobbel med triumfer i La Liga og mesterligaen i samme sesong siden 1958.

