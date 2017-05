Opdals selvmål avgjorde for Glimt

Det harde frisparket traff tverrliggeren, deretter i hodet på Opdal og endte til slutt i nettmaskene.

Både Glimt og Start rykket ned fra eliteserien forrige sesong. Begge lag håper å gjøre oppholdet i nest øverste divisjon kortest mulig.

Lagene kom til kampen med tre seier og en uavgjort. Ut fra spill og sjanser må nok Glimt si seg mest fornøyd med utfallet av kampen og de tre poengene. Det holdt til serieledelse foran Ull/Kisa og Ranheim. Alle tre har 13 poeng.

På overtid fikk Bjørnbak sitt annet gule kort og måtte tusle av banen før dommeren blåste av oppgjøret.

– Utrolig deilig å avgjøre på den måten mot slutten. Jeg skulle gjerne sett at vi kunne avgjort langt tidligere. Deilig med tre poeng, sa Glimt-trener Aasmund Bjørkan til Eurosport.

– Det var bittert. Jeg synes vi i første omgang gir vekk kampen. I annen omgang tør vi mye mer enn i første. Jeg synes vi leverer en god og bra gjennomført kamp, sa Start-trener Steinar Pedersen.

2 x Moberg

Start kom best i gang, men etter en relativt sjansefattig åpning løsnet det for hjemmelaget. Gjestene kom flere ganger fram på begge kantene, men ingen av spissene klarte å utnytte innleggene.

Bodø/Glimt derimot hadde en spiller som fikk vist sine avslutningsegenskaper. Det skulle vise seg at 190 centimeter lange Vegard Leikvoll Moberg skulle bli vanskelig å stoppe.

Etter 25 minutter timet Moberg et innlegg fra Trond Olsen perfekt, og var framme med pannebrasken og sendte Glimt i teten med 1-0. Ti minutter senere var den høyreiste midtbanespilleren frampå igjen. Han økte til 2-0 etter å ha viderebefordret corneren fra Emil Jonassen i mål. Opdal var ikke helt patent i sin inngripen i den situasjonen.

Moberg kom fra Sogndal foran sesongen. Han er opprinnelig fra Åsane. Han ble dermed gjenforent med Kristian Fardal Opseth.

Sterk nederlender

Start-målvakt Opdal hadde ingen heldig dag på jobben. Han holdt på å rote det til i en duell med Opseth, men ble det reddet av Simon Larsen på streken.

Etter 62 minutter var det Start sin tur til å bruke hodet. Niels Vorthoren brukte pannebrasken etter et flott innlegg fra Gudmundur Kristjánsson. Det var nederlenderens fjerde mål for sesongen.

Start hadde ikke gitt opp, og noen minutter senere var Kristjansson igjen arkitekten da han fant Dany N'Guessan inne foran mål. Sistnevnte kunne bare styre ballen i mål.

I det siste spilleminuttet fikk Glimt frispark like utenfor 16-meteren. Bjørnbak fikk den rette skruen over muren og hamret ballen i nettmaskene via en uheldig Opdal.

(©NTB)