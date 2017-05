Lyons målmaskin usikker før semifinalen mot Ajax

I troféskapet til Ajax står det pokaler fra både mesterligaen og UEFA-cupen, i tillegg til 33 seriemesterskap. I år ser det ut til at europaligaen er eneste mulighet til å fylle opp samlingen. Første hinder på veien er franske Lyon, i den første semifinalen onsdag.

Den nederlandske ligaen virker avgjort to runder før slutt. Ajax ligger på 2. plass, fire poeng bak Feyenoord.

– Serien virker avgjort for meg. Kanskje ikke i teorien, men det skal et stort mirakel til for at det skal skje, sier lagets kaptein Davy Klaassen om sjansen til å vinne serien.

Ajax, som er ubeseiret i 12 europacupkamper på rad, må klare seg uten de utestengte forsvarsspillerne Joël Veltman og Nick Viergever.

Lyon kommer til Amsterdam med sin målmaskin Alexandre Lacazette, men han er usikker før kampen. Måltyven har ikke spilt siden han ble skadd mot Besiktas 20. april. Så langt har denne sesongen har 25-åringen funnet veien til nettmaskene 24 ganger i serien og fem ganger i europaligaen.

– Han har vist at han kan være forskjellen i de store kampene, sier Lyon-manager Bruno Génésio, til uefa.com.

Lyon ligger på 4. plass i den franske ligaen, men det er hele 20 poeng opp til 3. plass. I tillegg til Lacazette er også Corentin Tolisso usikker før onsdagens kamp.

