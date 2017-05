Kalla om å trene med Johaug: – Får se om det passer

Allerede forrige sesong ble Kalla tilbudt å trene med Johaug og Marit Bjørgen på norsk jord. Vil hun slå til på tilbudet i år?

– Vi får vel som om det passer. Jeg tipper at de har ganske fulle program. Marit er jo ikke bare en langrennsløper, hun er mamma også. Det er nok en pigg 1,5-åring som hun har der hjemme, sier Kalla til TT.

Hun forteller at hun har hatt kontakt med Johaug, som for tiden soner en 13 måneder lang utestengelse. Skistjernen fra Dalsbygda avla en positiv prøve for det ulovlige stoffet clostebol i september i fjor. Det fikk hun i seg ved å bruke kremen Trofodermin mot en solforbrent leppe.

– Vi har hatt litt kontakt, men det er jo veldig spesielt for Therese akkurat nå ettersom det fortsatt er veldig uvisst rundt hvordan hun skal forholde seg til alt, sier Kalla.

Johaug får ikke trene med det norske landslaget så lenge hun er utestengt. En plass på laget er holdt åpen til hun har sonet ferdig dopingkarantenen. I løpet av sommeren skal Idrettens voldgiftsrett (CAS) behandle anken til Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Blir dommen stående som den er, kan Johaug være tilbake på landslaget i november.

