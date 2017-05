Braktap for IFK i Göteborg-derbyet

Det ble ingen derbyfest for Thomas Rogne, Henrik Bjørdal og Mikkel Diskerud i Allsvenskan tirsdag. Etter bare 28 minutter sto det 3-0 på måltavla til hjemmelaget.

Et selvmål fra Mattias Bjärsmyr i det sjuende minutt ble startskuddet for IFKs mareritt. Et snaut kvarter senere doblet Nasiru Mohammed til 2-0, mens Alhassan Kamara gjorde Häckens tredje fulltreffer ikke lenge etterpå.

IFK klarte aldri å skape spenning i kampen, heller ikke med overtak på banen i hele annen omgang. Vertene fikk Rasmus Lindgren utvist rett før pause.

Svak seriestart

På tampen fullførte Paulinho ydmykelsen da han satte inn Häckens 4-0-mål.

Rogne og Diskerud spilte hele kampen for IFK, mens Bjørdal ble byttet ut kvarteret før slutt.

Med tapet ligger IFK Göteborg helt nede på 12.-plass etter seks kamper. Den svenske storklubben står med kun sju poeng. Häcken har to poeng mer.

Spinnvill uavgjort

Det ble en ellevill avslutning på kampen mellom Elfsborg og Östersund. Det sto 2-2 etter 85 minutter, men sluttresultatet ble til slutt utrolige 4-4. I løpet av noen få minutter ble det scoret fire mål.

Östersund gjorde 3-2 i det 86. minutt og deretter 4-2 rett etterpå fra straffemerket, men Elfsborg nektet å gi opp. Lasse Nilsson vartet opp med to scoringer på overtid og berget det ene poenget for Jørgen Horns lag.

Horn ble for øvrig utvist for sitt annet gule kort sju minutter før slutt.

Elfsborg og Östersund står begge med åtte poeng.

(©NTB)