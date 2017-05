Bjarmann sier opp i LSK

Det bekrefter LSK i en pressemelding tirsdag kveld. Bjarmann har selv valgt å si opp sin stilling.

– Etter snart 25 år som ansatt som spiller og leder i LSK, så er det snart slutt. Det betyr at jeg over halve livet har levd med LSKs resultater på godt og vondt. Å jobbe i LSK har vært en livsstil, så det kommer til å være veldig spesielt og uvant å bli en som kun skal følge med fra utsiden, skriver Bjarmann i et leserinnlegg i Romerikes Blad.

Han understreker at det er familiære årsaker som har fått han til å ta avgjørelsen om å slutte. Sportsdirektøren har vært under press. Lillestrøm har slitt tungt både sportslig og økonomisk de siste årene.

– Styret har forståelse for at Torgeir, etter om lag 25 år som spiller og sportsdirektør i klubben, nå ønsker å kunne bruke sin tid på andre ting enn kun Lillestrøm Sportsklubb. Vi håper likevel at klubben kan dra nytte av Torgeirs erfaring og kompetanse også etter 31. oktober, sier styreleder Morten Kokkim.

(©NTB)