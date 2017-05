Coe hyller forslag om å stryke europarekorder i friidrett

Med norske Svein Arne Hansen i spissen har EAA lagt fram et forslag om at gamle rekorder nettopp skal være gamle. Forbundet ser for seg at nye rekorder skal havne på en egen liste fra og med januar neste år.

Begrunnelsen er at flere av de tidligere rekordene mistenkes å ha blitt satt av dopede utøvere.

– De som har rekorden i dag kommer kanskje til å føle at noe tas fra dem, men dette er et steg i riktig retning. Blir det gjort på riktig måte, gir det en sjanse til å vinne tilbake tilliten, mener Sebastian Coe, president i Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF).

Krav

Det endelige forslaget til Hansen og EAA skal presenteres for IAAF i august. Ønsket er at en europarekord kun skal godkjennes om standarden på stevne er av høyeste kvalitet.

Det settes også krav om at utøveren skal ha vært dopingtestet innen en måned før rekorden er satt.

– Jeg liker forslaget. Det understreker at friidretten har et fungerende system for dopingtester, sier Coe.

Troverdighet

Hansen og EEA-styret satte ned en arbeidsgruppe i januar for å gjennomgå europarekordene. Han sa dette før anbefalingen kom på bordet:

– Å sette en europarekord og bli europamester er det høyeste man kan oppnå i Europa i vår idrett. De som har disse rekordene bør være inspirerende helter med prestasjoner som anerkjennes av konkurrenter og tilhengere av sporten vår. De må være 100 prosent troverdige.

– Dessverre er det et utbredt syn at dette ikke er tilfelle med noen av dagens europarekorder, og derfor har jeg beordret denne gjennomgangen, uttalte Hansen.

