Tre magiske minutter sikret seieren for Tottenham

Tottenham svarte dermed serieleder Chelsea, som knuste Everton 3-0 tidligere søndag.

Alli skled inn 1-0 etter 55 minutter mot Arsenal, før Kane la på til 2-0 fra straffemerket tre minutter senere.

Kane har for vane å score mot Arsenal, og ble den mestscorende Tottenham-spilleren i Nord-London-derbysammenheng med sin sjette scoring.

– Ubeskrivelig. Vi ville selvfølgelig vinne det siste derbyet her, og vi gjorde det. Vi jobbet hardt og vi skapte store sjanser. For en dag. Det har vært en veldig bra helg for oss, sa Kane til Sky Sports.

I gullkampen i Premier League skiller det fire poeng mellom Chelsea og Tottenham etter søndagens kamper.

Med søndagens seier ble det også klart at Tottenham ender over Arsenal på tabellen for første gang på 22 år.

– Det er godt for fansen, men vi fokuserer på tittelkampen, sa Kane.

Tottenham styrte

Arsenal kastet på sin side bort en gyllen mulighet til å for alvor blande seg inn i kampen om mesterligaplassene igjen, da både Manchester City og Manchester United avga poeng tidligere på dagen. Arsène Wengers menn ligger på sjetteplass, seks poeng bak Manchester City på fjerdeplassen, med én kamp mindre spilt.

– Jeg er veldig skuffet. Det er ikke denne kampen vi kan tape. Det var en stor kamp for begge lag, og de klarte å vinne, sa Arsenal-keeper Petr Cech til Sky Sports.

Tottenham gikk rett i angrep i det siste derbyet før White Hart Lane rives. Dele Alli flikket fram til Harry Kane, som gjorde det meste selv, før han banket til fra skrå vinkel. Petr Cech var nede og reddet forsøket ved første stolpe.

Hjemmelaget hadde mest ball i starten av kampen og presset på for scoring. Kane driblet Laurent Koscielny før han la ballen inn foran åpent mål etter 22 minutter. Alli kom på bakre stolpe, men en oppofrende Alex Oxlade-Chamberlain fikk avverget scoring.

Samme Arsenal-spiller ble sendt i pølseboden av Son Heung-min tre minutter senere. Sørkoreaneren slo inn, og etter en stuss havnet ballen hos Christian Eriksen. Dansken skulle bare bredside ballen i mål, men traff oversiden av tverrliggeren med avslutningen, og Arsenal slapp med skrekken.

146 sekunder mellom målene

Bortelaget tok over initiativet inn mot pause, og satte Tottenham-keeper Hugo Lloris på prøve ved et par anledninger, men klarte ikke å være like farlig som Spurts var i innledningen.

Aaron Ramsey var nærmest for hjemmelaget i første omgang, men Lloris hadde god kontroll.

Tottenham startet den andre omgangen slik laget åpnet den første, og det tok ikke lang tid før Arsenals forsvarstreer ble svimmel. Kane sendte Alli gjennom, og engelskmannen fant Eriksen. Den danske landslagsspilleren brant til fra skrå vinkel, men Cech var med på notene. Alli fikk imidlertid en enkel jobb med å skli inn returen til 1-0.

Vondt bli til verre for Arsenal da hjemmelaget fosset rett i angrep etter scoringen. Kane passerte Gabriel, som traff spissen, før Kane gikk over ende innenfor 16-meteren. Dommer Michael Oliver pekte på straffemerket, og fra elleve meter var Kane sikker. Med 146 sekunders mellomrom hadde Tottenham scoret to mål.

Tabelltoer Tottenham hadde full kontroll etter scoringene, og kunne fort satt inn flere bak Cech, men det endte med 2-0-seier til hjemmelaget på White Hart Lane.

