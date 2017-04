Spurs-manageren: – Vi har modnet

Tottenham kjempet om tittelen også forrige sesong, men da maktet Spurs kun å ta 2 av 12 mulige poeng på sine fire siste seriekamper. Dermed falt gullsjansen i grus, og sensasjonslaget Leicester kunne i stedet heve trofeet. Spurs ble til slutt nummer tre, elleve poeng bak vinnerlaget.

I år håper Pochettino naturlig nok på bedring. Laget har kun fire poeng opp til Chelsea når fem kamper gjenstår. Søndag gjester erkerivalen Arsenal White Hart Lane.

– Laget har modnet siden forrige sesong. Det var helt annerledes da. Nå føler jeg laget har mer kapasitet til å håndtere stresset, til å kjempe for tittelen. Jeg mener vi har forbedret oss mye, sier argentineren til Sky Sports.

Motivasjon

Har Spurs-spillerne latt seg motivere av fjorårets kollaps på tampen?

– På noen måter er det en motivasjon, men på andre områder tenker vi at det er noe vi må forbedre. Først handler det om å finne ut hva som gikk galt, for deretter å finne en løsning, sier Pochettino.

Uansett om vi vinner (tittelen) eller ikke, så synes jeg at laget er på et annet nivå mentalt, legger Tottenham-manageren til.

Spurs kan for første gang på 22 år ende over Arsenal i serien. «The Gunners» er hele 14 poeng bak rivalen. Selv med en kamp til gode ser det svært tungt ut for Arsène Wenger og co., spesielt hvis det ikke blir seier på White Hart Lane. Arsenal er foreløpig på sjetteplass.

Nyter presset

Pochettino er klar på viktigheten av tre poeng mot Wengers mannskap. Spurs kjemper for å ta sitt første seriegull siden 1961.

– Det er viktig å vinne kampen. Vi vet hva det betyr å slå Arsenal i et derby, men målet vårt er å vinne serien, ikke (bare) å ende over Arsenal på tabellen. Jeg bryr meg ikke om Arsenal, jeg bryr meg om spillerne mine, om klubben, om fansen. Ikke om hva som skjer rundt oss, sier han.

– Men samtidig kan man ikke ignorere de siste 20-30 årene. Vi vet veldig godt hva dette betyr. Vi skal gjøre vårt beste for å vinne. Tar vi tre poeng, så er vi med i kappløpet om tittelen, minner argentineren om.

Han nyter hverdagen i Spurs om dagen.

– Jeg liker å ha press på meg. Jeg er alltid glad i utfordringer. Jeg er så glad, så glad, for at vi er i denne posisjonen nå, sier Pochettino.

