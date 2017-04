Skadelisten vokser for Mourinhos United

Manager José Mourinho har ergret seg over at spillere som Zlatan Ibrahimovic, Marcos Rojo, Paul Pogba, Chris Smalling og Phil Jones alle er ute med skader. I tillegg er Marouane Fellaini ute med karantene etter det røde kortet han fikk mot byrival City forrige serierunde.

Søndag var det først venstreback Shaw som måtte gi seg etter rundt sju minutters spill mot Swansea på Old Trafford. Et stykke ut i 2. omgang gikk midtstopper Bailly av med det som så ut som et overtråkk. Det er dårlige nyheter før torsdagens semifinale mot Celta Vigo i europaligaen. Bailly har vært i storform den siste tiden.

Engelskmannen Shaw, som har slitt med spilletid og form etter at han kom tilbake fra en bruddskade i foten, måtte plutselig ta telling kort tid ut i matchen. Han holdt seg til venstrebeinet, og det ble etter hvert klart at han ikke kunne fortsette.

Shaw ble erstattet av Antonio Valencia. Matteo Darmian kom inn som stopper da Bailly måtte ut. På sidelinjen spøkte José Mourinho med at han selv måtte innpå til managerkollega Paul Clement.

(©NTB)