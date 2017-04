Siegemund vant i Stuttgart

I finalen slo hun franske Kristina Mladenovic, som i semifinalen stoppet turneringens forgrunnsfigur Maria Sjarapova.

Sjarapova gjorde comeback etter 15 måneders dopingutelukkelse, var egentlig ikke kvalifisert for turneringen og var avhengig av wildcard for å få spille. Flere spillere, blant dem Mladenovic, satte spørsmålstegn ved at hun fikk det.

Ingen protesterte på at Siegemund fikk wildcard, og den tyske 29-åringen leverte spill flere klasser over det 49.-plassen på rankingen tydet på.

Underholdende

– Det var en utrolig kamp. Jeg vet ikke hvordan jeg greide å vinne her, sa hun etter å ha vunnet 6-1, 2-6, 7-6 (7-5) i en kamp som varte nesten to og en halv time.

– Laura spilte virkelig underholdende tennis, sa 23-årige Mladenovic, som gikk til finalen som favoritt. Hun er 30 plasser høyere opp på rankingen.

Siegemund startet forrykende og vant kampens fire første game. Mladenovic brøt tilbake, men Siegemund brøt for tredje gang før hun servet hjem første sett.

Utbytte

Mladenovic kom sterkt tilbake i 2. sett, som hun gjorde mot Sjarapova lørdag. I avgjørende sett sto finalistene for to brudd hver før det ble tiebreak. Der var tyskeren best.

Siegemunds utbytte fra uken i Stuttgart var en million kroner i seierspremie pluss en Porsche sportsbil.

Helgens andre WTA-turnering ble vunnet av toppseedede Jelina Svitolina, som i finalen i Istanbul slo belgiske Elise Mertens 6-2, 6-4.

(©NTB)