Odd kjempet seg til seier mot Vålerenga

Scoringer av Pape Pate Diouf og Fredrik Nordkvelle i slutten av første omgang sikret seier for Odd mot Vålerenga, til tross for at det var bortelaget som presset stort sett hele kampen.

– Det var deilig. Det var en viktig seier for oss. Vålerenga er gode og kjørte oss i annen omgang. Vi hadde lite ball, men vi vant, og det er det viktigste, sa Nordkvelle til Eurosport.

– Det er der vi vant kampen, den første halvtimen. Det ble nesten spill mot ett mål, men slik det er nå med sykdom og skader skal vi være glade for tre poeng. I tillegg forsvarte vi oss bra, sa trener Dag-Eilev Fagermo til Eurosport.

Ghayas Zahid vartet opp med frekk redusering i annen omgang, men Odd stakk likevel av med alle poengene.

Under et stort Vålerenga-press tok Odd vare på sjansene sine og sikret tre viktige poeng etter å ha tapt hele 0-3 mot Viking i forrige serierunde. Fagermos menn har ni poeng på seks serierunder.

Ronny Deila har ikke fått den serieinnledningen han ønsket seg, og hovedstadslaget har fortsatt til gode å ta poeng på bortebane denne sesongen. Vålerenga har seks poeng på like mange spilte kamper.

– Vi må skape mer ut av ballinnehavet. I tillegg ble vi hardt straffet. 1-0 var greit, men vi falt ned og slapp inn 2-0. Det er der vi tapte kampen. Og så klarte vi ikke å skape nok selv, sa Deila til Eurosport.

Mot spillets gang

Vålerenga styrte kampen fra start og skapte flere halvsjanser, men tapte litt av initiativet etter halvtimen spilt.

Riku Riski skar innover fra høyre og avsluttet med venstre etter 32 minutter. Marcus Sandberg måtte gi retur, og den løse ballen bredsidet Diouf enkelt i det tomme buret.

Diouf var nær å score sitt annet kun to minutter senere, men en lang tå fra Jonatan Tollås Nation forhindret økt ledelse for hjemmelaget.

Vålerenga klarte imidlertid ikke stå imot da Fredrik Nordkvelle vartet opp med en fantastisk suser tre minutter før pause. Nordkvelle fikk ballen på høyre, og tok tre steg innover i banen, før han sendte i vei et skudd fra kanten av 16-meteren som gikk knallhardt i motsatt hjørne.

Deila tok grep til pause og kastet inn Henrik Kjelsrud Johansen og Daniel Berntsen i jakten på scoringer, og gjestene presset voldsomt i starten av annen omgang.

Vakker Zahid-scoring

Christian Grindheim fikk en gyllen mulighet bare fire minutter ut i omgangen etter fine Vålerenga-kombinasjoner, men skuddet fra innenfor 16-meteren gikk i ryggen på en Odd-forsvarer.

Diouf burde satt inn nok et mål etter 63 minutter da Berntsen laget et frispark i farlig innleggsposisjon, men senegaleseren klarte ikke å stokke beina da han fikk sjansen på bakre stolpe.

Vålerenga fikk lønn for presset da Zahid vippet ballen over Fredrik Semb Berge på kanten av 16-meteren, før han på hel volley banket ballen ned i det høyre hjørnet til Sondre Rossbach. Det var Zahids første scoring for sesongen.

Gjestene presset på for ny scoring, men til tross for flere sjanser klarte hjemmelaget å stå imot.

