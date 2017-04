Norge klar for OL, tok 5.-plassen i curling for par

Kristin Moen Skaslien og Magnus Nedregotten har gjennomført en god turnering og sikret seg mange nok kvalifiseringspoeng til at det blir norsk deltakelse i par-turneringen under neste års vinterleker.

Ved siden av OL-vert Sør-Korea er også Kina, Canada, Russland, USA, Sveits og Finland klare for Pyeongchang.

I kampen om femteplassen plukket Norge ett poeng i de tre første omgangene. Sørkoreanerne reduserte til 2-3 i de to påfølgende omgangene, men løpet var kjørt for asiaterne da Norge fikk tre poeng i både sjette og sjuende omgang.

Imponerte

Norge tok seg gjennom gruppespillet med seks seirer og et tap. Deretter ble det 9-5-seier over Italia i åttedelsfinalen før Sveits ble for sterk og vant 8-4 i kvartfinalen.

Plasseringskampen mot Finland ble avgjørende for de norske OL-mulighetene, og Norge imponerte i 6-4-seieren. På stillingen 1-1 ble det to norske poeng i 3. omgang, og den norske duoen «stjal» to poeng til i 4. omgang.

Finnene takket for kampen før siste omgang.

Gull til Sveits

Sveits vant VM-gullet etter å ha slått vertsnasjon Canada 6-5 i en dramatisk finale. Laget gikk ubeseiret gjennom hele mesterskapet.

– Det er en drøm som har gått i oppfyllelse. Å slå Canada i en VM-finale i Canada ... Det er helt utrolig, sa Martin Rios.

Kina sikret seg VM-bronsen med 6-2-seier over Tsjekkia.

