Kamara-mål til liten nytte

Dermed gikk Crew på sitt første hjemmetap i år. Laget har tapt tre av sine fire siste seriekamper.

Kamara skapte god stemming på tribunene da han i det 49. minutt enkelt trillet inn sitt femte mål for sesongen. Scoringen kom etter en slurvete pasning fra gjestenes Alexander Callens, som spilte ballen rett i beina på Ethan Finlay.

Sistnevnte serverte Kamara, som sto fri i boksen og fikk en enkel jobb med å plassere ballen i nettmaskene.

Men dette var ikke kvelden for Columbus Crew. Med ti minutters mellomrom scoret Yangel Herrera og Jack Harrison hvert sitt mål som sikret New York City alle poengene.

Tidligere i kampen hadde Jack Harrison gitt gjestene ledelsen etter bare åtte minutter. Federico Higuain gjorde 1-1-målet for hjemmelaget etter en snau halvtime.

Kamara spilte hele kampen på topp, mens lagkamerat Nicolai Næss på tampen ble tatt av banen i Crews desperate jakt på en utligning.

NY Citys reservekeeper Eirik Holmen Johansen satt som vanlig på benken lørdag.

Fredrik Gulbrandsen fikk et innhopp for New York Red Bulls mot slutten av 2-1-seieren over Chicago Fire.

