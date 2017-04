Cupfinaletap for Svensson

Svensson spilte hele kampen for AZ på De Kuip i Rotterdam. Laget hans dominerte store deler av kampen foran 46.105 tilskuere, men Ricky van Wolfswinkel ble dagens mann med to scoringer for Vitesse i de ti siste minuttene.

AZ-målvakt Tim Krul må ta mye av skylden for at det endte slik. I det 80. minutt feilregnet han fullstendig et innlegg fra Milot Raschica, og Wolfswinkel kunne enkelt nikke i mål.

Alkmaar-laget blottet seg bakover i jakt på en utligning, og tre minutter før full tid fastsatte Wolfswinkel resultatet.

AZ Alkmaar innledet kampen klart best, og det var spilt bare tre minutter da Derrick Luckassen sendte et frispark i stolpen.

Rens van Eijden og Wout Weghorst hadde store sjanser, og AZ mente seg også snytt for straffe da Arnold Kruiswijk dyttet Alireza Jahanbakhsh i ryggen. I annen omgang fikk AZ flere store sjanser ved Luckassen og Eijden, men deres hodestøt ble så vidt avverget.

Med seieren er Vitesse klar for europaligaens gruppespill. AZ må håpe å kvalifisere seg til europaligakvalifisering gjennom det nederlandske sluttspillet.

(©NTB)