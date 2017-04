Agüero og Jesus berget City-poeng

City mislyktes likevel i å utnytte at Manchester United bare klarte 1-1 mot Swansea på Old Trafford tidligere søndag. Tabellfirer City er dermed fortsatt bare poenget foran byrivalen i kampen om den viktige fjerdeplassen.

– Vi kontrollerte kampen, men vi sløste med sjansene. Vi fikk i det minste ett poeng, men resultatet er litt skuffende, sa Gabriel Jesus ifølge BBC.

Tidligere City-spiller Álvaro Negredo sendte vertene i føringen sju minutter før pause. Den spanske kraftspissen fikk ballen på kanten av 16-meteren og løsnet skudd. Ballen gikk via standfoten og fikk en merkelig bue, noe som gjorde at City-keeper Willy Caballero ble satt helt ut av spill. Burvokteren fikk se at ballen snek seg inn i nettmaskene via venstre stolpe.

Utligning

Manchester City presset på for utligning, og etter 69 minutters spill brakte Sergio Agüero balanse i regnskapet.

City-ving Leroy Sané gikk ned i duell med Middlesbroughs Marten de Roon. Sistnevnte var rasende da dommer Kevin Friend pekte på straffemerket. Nederlenderen mente Sané kastet seg for å få straffespark, men fikk ikke gehør av pipeblåseren. I etterkant fulgte flere gule kort for protester fra vertene. Så utlignet Agüero.

City presset på for å ta ledelsen, men tolv minutter før slutt kunne hjemmefansen juble for 2-1. Calum Chambers kriget ballen i mål etter klabb og babb i feltet etter dødball.

Bortelaget kom imidlertid tilbake fem minutter før slutt. Agüero serverte spisskollega Gabriel Jesus, og sistnevnte satte inn utligningsmålet. Det endte dermed 2-2.

Tre poeng ville gitt fornyet håp for Middlesbrough, men laget, som foreløpig er nest sist i Premier League, har seks poeng opp til Hull på sikker plass når tre serierunder gjenstår. Dermed ser oppgaven svært vanskelig ut.

– Knust

– Vi er knust. Vi føler vi fortjente en seier i denne kampen, og jeg synes straffesparket City fikk var feilaktig. Vi må bare løfte oss og se framover, sa Middlesbroughs Calum Chambers etter kampen.

City må på sin side kjempe videre for en topp-fire-plassering. Det gjør laget i kamp med både United, Liverpool og Arsenal. Pep Guardiolas mannskap har fire kamper igjen. De lyseblå skal møte Crystal Palace (h), Leicester (h), West Bromwich (h) og Watford (b).

Middlesbrough skal på sin side få bryne seg på Chelsea (b), Southampton (h) og Liverpool (b). Det er et kampprogram som virker alt annet enn enkelt.

Manchester City fikk stjernespissen Agüero skadd helt på tampen av oppgjøret. Dét vil nok bekymre manager Guardiola før den viktige innspurten.

(©NTB)