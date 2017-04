Aalesund med sterk snuoperasjon mot Tromsø

Resultatet gjør at AaFK klatrer forbi Tromsø på tabellen. "Tangotrøyene" har åtte poeng etter seks runder, mens "gutan" har sju. Etter en svak start har AaFK tatt sju poeng på sine tre siste kamper.

– Jeg føler ikke vi var på i første omgang, og vi fikk trøbbel, men vi fikk høre det i pausen, og vi gikk ut og tok kontroll veldig tidlig i annen omgang. Jeg føler vi hadde god kontroll, sa Mustafa "Mos" Abdellaoue til NTB.

Mikael Norø Ingebrigtsen sendte Tromsø i føringen etter 21 minutters spill, men innbytter Bjørn Helge Riise utlignet for vertene etter en drøy time. Mos sendte så hjemmelaget i føringen med sin scoring i det 67. minutt, hans fjerde scoring for sesongen.

– Jeg kjenner Gudmund (Kongshavn) fra før, og vet hvor det er ledig når jeg møter ham. Men det viktigste er å få trøkk på den og få den ned, og det gjorde jeg, sa Mos.

– Det føles bra om dagen. Kroppen føles bra og målene kommer, la han til.

Vebjørn Hoff trygget poengene ti minutter før slutt. Tromsø kjempet for å komme tilbake, men luften gikk ut av gjestene da Hoff scoret AaFKs tredje for dagen.

Tromsø tok kontroll

Det var gjestene fra Tromsø som åpnet best i Ålesund, og bortelaget kom til flere gode sjanser i 1. omgang. Aron Sigurdarson prøvde seg først med et lavt skudd på frispark etter åtte minutter, men Andreas Lie i AaFK-buret slo ballen unna.

Så fikk Gjermund Åsen en stor sjanse etter 18 minutters spill. Trønderen dunket ballen i stolpen og ut fra 12-13 meter, men like etter sto det 1-0 til TIL. Mikael Norø Ingebrigtsen utnyttet svakt forsvarsspill av Aalesunds Mikkel Kirkeskov på et innlegg fra venstre fra islandske Sigurdarson. Unggutten Ingebrigtsen avsluttet smart ned i høyre hjørne.

Samme mann var kanskje heldig som ikke ble utvist ti minutter etter, da han så ut til å stemple en motspiller på leggen mens spillet ikke var i gang, men Tromsø-spilleren fikk bli på banen. I pausen sa han til Eurosport at det ikke var med vilje.

Nevnte Mikkel Kirkeskov prøvde å gjøre opp for seg for Aalesund. Fra distanse curlet backen et frispark via en TIL-spiller og like utenfor venstre stolpe i det 27. minutt. På den påfølgende corneren nikket Kaj Ramsteijn ballen på oversiden av tverrliggeren og over.

Snudde kampen

Både Tromsø og Aalesund hadde sjanser til å score etter 1-0, men det var til slutt hjemmelaget som fikk hull på byllen. Innbytter Bjørn Helge Riise fikk nettsus i det 61. minutt. Mos slo inn fra venstre, og etter litt klabb og babb havnet ballen hos Riise som plasserte inn utligningsmålet fra kort hold.

Seks minutter etter var snuoperasjonen et faktum. Et innlegg fra høyre fant tidligere Tromsø-spiller Mos foran kassen. Måltyven nikket sikkert inn 2-1 til hjemmelaget.

Et flott AaFK-angrep ti minutter før slutt sørget for å sikre poengene. Hoff fikk æren av å sette inn 3-1, og Tromsø maktet aldri å svare. Dermed ebbet det ut i en viktig tomålsseier for hjemmelaget.

