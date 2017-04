Wenger-misnøye lyste opp Nord-London

Lysshowet ble gjort fredag kveld to dager før Nord-London-derbyet mot naborival Tottenham. I store bokstaver sto det «#WengerOut» på stadionveggene. I mørket var slagordet godt synlig også på avstand.

Protestaksjonen ble også gjennomført utenfor Highbury, der Arsenal inntil 2006 hadde sitt tilholdssted. De misfornøyde Gunners-supporterne tok også med seg lysshowet til Marble Arch, som ligger mer sentralt i London.

Plakater med påskriften «Wenger Out» er blitt mer og mer synlig på tribunene under Arsenals kamper.

Sittet i over 20 år

Arsène Wenger har sittet som Arsenal-manager siden høsten 1996. Han var lenge svært populær blant sine egne, men misnøyen har økt i takt med manglende suksess de siste årene.

Arsenal har ikke vunnet Premier League siden 2004. London-laget står denne sesongen i stor fare for å ende utenfor topp fire og gå glipp av mesterligaspill for første gang under Wengers ledelse.

Med Tottenham-seier i søndagens derby vil naborivalen være sikret å ende over Arsenal på tabellen for første gang på 22 år. Det gjør vondt for fansen å se nærmeste nabo kjempe helt i toppen om seriegullet sammen med Chelsea.

Uklart

Arsenal ligger helt nede på sjetteplass med 60 poeng etter 32 kamper. Det skiller fem poeng opp til tabellfirer Manchester City, som har én kamp mer spilt.

Wenger har vunnet tre Premier League-titler og seks FA-cuptriumfer med Arsenal. Sist helg ledet han klubben til nok en FA-cupfinale, men det virker ikke å bøte på misnøyen.

Den franske 67-åringen har ikke offentliggjort om han fortsetter som Arsenal-manager. Kontrakten hans løper ut ved sesongslutt, men mange medier hevder å vite at han er blitt tilbudt en ny toårsavtale.

