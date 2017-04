WADA opphever sanksjoner mot spansk laboratorium

WADA besluttet fredag å oppheve suspensjonen som har hengt over det spanske laboratoriet i nesten elleve måneder.

Det var i juni i fjor at WADA gjorde det klinkende klart at Spanias antidopingbyrå ikke tilfredsstilte internasjonale standarder. Konsekvensen ble at landets antidopinglaboratorium ble suspendert.

Siden den gang har en rekke idretter i Spania vært avhengig av hjelp fra internasjonale forbund i antidopingarbeidet.

I spansk fotball har derimot dopingtestingen vært så å si helt fraværende det siste året. Både Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) og Det europeiske fotballforbundet (UEFA) nektet å overta ansvaret for å utføre dopingkontroller.

FIFA begrenser seg kun til landslag, mens UEFA kun tester lag som deltar i mesterligaen og europaligaen.

Tidligere i år beklaget WADA seg over at det ikke var gjort gyldige dopingtester i spansk klubbfotball på nesten ett år. Det vil endre seg nå som Madrid-laboratoriet er tilbake i varmen.

– Denne avgjørelsen gir laboratoriet tillatelse til å gjenoppta alle antidopingaktiviteter, inkludert analyser av urin- og blodprøver, med øyeblikkelig virkning, sier WADA-direktør Olivier Niggli.

