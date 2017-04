Uhell ødela for Østberg i Argentina

Nordmannen overnattet på 2.-plass, men fikk problemer allerede på den første av lørdagens fartsprøver da diffuseren ble slått løs og falt av. Det fortsatte å koste ham tid på følgende prøver.

Østberg ble først passert av Thierry Neuville og falt til 3.-plass. Også Ott Tänäk hadde tatt seg forbi ham da han på den nest siste av lørdagens prøver måtte stoppe helt og fikk rallyet ødelagt.

TV-bilder viste nordmannen febrilsk prøve å fikse hjulopphenget på høyre bakhjul, men til liten nytte.

For mye

– Det var mye som skjedde på en gang. I tillegg til at vi mistet diffuseren har vi også et hydraulisk problem som gjør at håndbrekket ikke virker, og vi traff en vanndam slik at frontruten ble tilsølt på innsiden, sa Østberg til wrc.com etter den første prøven lørdag.

Det var bare begynnelsen på hans problemer.

Laget gikk ut med en oppfordring til tilskuere som måtte ha funnet diffuseren hans om å levere den inn, men til sist var det for mye galt med bilen til at Østberg kunne lykkes.

Evans-trøbbel

Lenge så briten Elfyn Evans ut til å styre mot en sikker seier i Rally Argentina. Han vant fartsprøve etter fartsprøve og bygget en ledelse på over ett minutt, men så fikk også han problemer.

Østbergs problemer kan ha kostet mer enn en pallplassering, for sent lørdag kveld var Evans' ledelse i ferd med å forsvinne etter at også han mistet diffuseren. Etter dagens siste prøve var Neuville bare 11,5 sekunder bak briten, mens Tänäk var 26,8 bak.

VM-leder Sebastien Ogier og finske Jari-Matti Latvala er også på skuddhold. Snaut halvannet minutt skiller fra første- til femteplass.

Østberg har falt til 11.-plass og er nesten et kvarter bak lederen.

