Tutta nærmer seg teten

Hun var på delt 32.-plass etter å ha gått åpningsrunden i Irving ett slag under par, men i løpet av de 13 første hullene på 2. runde klatret hun til delt 6.-plass.

Det gjorde hun med fem birdier og en bogey. Hun startet dagen på 10. hull og gikk de fire første på par før det ble birdie på 14., 15. og 17. hull. Hun måtte tåle bogey på 1. hull, men slo tilbake med birdie på både 2. og 3. hull.

Dermed var hun fire slag under par for dagen, og fem totalt, da fem hull sto igjen å spille.

Haru Nomura og Ariya Jutanugarn er i foreløpig ledelse. Begge var sju slag under par totalt med henholdsvis fire og fem hull igjen å spille fredag.

Best av dem som har fullført to runder er Park In-bee, som er seks slag under par.

