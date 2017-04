Trav: Gøran Antonsen hedret bestekameraten med seier

Antonsen eide Lionel sammen med Kjell Arne Ness, men sistnevnte gikk bort like før påske. I Olympiatravet kjørte Antonsen for å hedre Ness, og løpet kunne ikke blitt bedre for den norske hesten.

Etter at den store forhåndsfavoritten Nuncio galopperte allerede fra start var det åpent om hvem som skulle stikke av gårde med milliongevinsten.

Antonsen og Lionel hadde et vanskelig utgangspunkt da hesten lå helt sist inn i siste sving, men strålende kusking fra Antonsen sørget for at de avanserte gjennom hele feltet og passerte målstreken klart først.

