Tap for Jarstein og Skjelbred

Fin Bartels sendte hjemmelaget i føringen etter bare ni minutters spill, mens lagkamerat Max Kruse doblet ledelsen for Werder Bremen bare fem minutter etter. Flere scoringer ble det ikke i oppgjøret, noe som førte til at Jarstein og Skjelbred måtte reise tomhendt hjem til hovedstaden.

Jarstein spilte hele kampen for gjestene, mens Skjelbred fikk en drøy time før han ble byttet ut.

Resultatet gjør at Hertha taper ytterligere terreng til teten. Jarstein og co. ligger på femteplass så langt, ni poeng bak Hoffenheim på fjerdeplass. Sistnevnte har dessuten en kamp til gode på Hertha. Dermed er Herthas drøm om mesterligaspill til høsten etter alle solemerker over. Laget har kun tre seriekamper igjen av sesongen.

Snublet

Tabelltoer Leipzig og tabelltreer Dortmund snublet begge i sine kamper. Leipzig klarte bare uavgjort hjemme mot Ørjan Nylands Ingolstadt, i en kamp som endte 0-0. Nyland var ubenyttet reserve for gjestene. Alfredo Morales fikk marsjordre på tampen for bortelaget, men Leipzig klarte ikke å utnytte overtallet.

Borussia Dortmund hadde håp om en trepoenger hjemme mot Köln, men de gul- og svartkledde maktet ikke å finne nettmaskene. Dermed endte det 0-0 også der.

Resultatet betyr at Bayern München vil komme enda nærmere seriegull med tre poeng borte mot Wolfsburg i lørdagens kveldskamp. Laget har sju poeng ned til Leipzig, men Carlo Ancelottis mannskap har altså en kamp mindre spilt. Dortmund er seks poeng bak Leipzig.

Målfest

Tabelljumbo Darmstadt har hatt en svært tung sesong i Bundesliga, men spillerne ga fansen noe å juble for hjemme mot Freiburg lørdag. Felix Platte, Jerome Gondorf og Sven Schipplock sørget for 3-0-seier på eget gress.

Darmstadt på sisteplass har 24 poeng etter 31 kamper, mens Ingolstadt (nest sist) har fem poeng mer. Ingolstadt har fire poeng opp til sikker plass med tre kamper igjen.

I den siste ettermiddagskampen lørdag, sørget Borussia Mönchengladbach for å slå Mainz 2-1 på bortebane. Lars Stindl og Nico Schulz ble heltene for bortelaget, mens Yoshinori Muto scoret vertenes trøstemål. Gladbach er på niendeplass i serien.

