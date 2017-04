Sykkelproff døde etter velt

– Jeg er svært lei for å måtte informere om at Chad Young ikke overlevde velten sist søndag. Han døde fredag, omgitt av familien, sier teamsjef Axel Merckx i Axeon Hagens Berman-laget ifølge cyclingnews.com.

– Vi har mistet en venn, en lagkamerat og et familiemedlem. Jeg har ikke ord som kan uttrykke min smerte. Jeg kan bare si at vi er takknemlige for å ha kjent ham.

Young veltet i en utforkjøring under etapperittet Tour of the Gila i Arizona, da han sammen med lagkamerat Edward Anderson prøvde å hente inn hovedfeltet. Han ble fløyet til sykehus i Tucson med alvorlige hodeskader.

Legene beskrev først tilstanden hans som stabil, men tirsdag opplyste laget at den var forverret til kritisk. Fredag meldte laget at det var usannsynlig at 21-åringen ville overleve.

Young døde bare en uke etter at den italienske sykkelstjernen Michele Scarponi mistet livet i et trafikkuhell under trening.

