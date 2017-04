NFL-sjefen sier nei til marihuana-bruk

26 av 50 stater i USA har gjort bruk av marihuana lovlig i en eller annen form, inkludert fire stater med lag i National Football League (NFL). Disse har tillatt marihuana til såkalt rekreasjonsbruk, og «mange flere» har tillatt medisinsk bruk, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Goodell er likevel skeptisk.

– Jeg tror man fortsatt må se på flere aspekter ved bruken av marihuana. Kan det være negativt for spillernes helse? Hør her, man inntar røyk, så det er vanligvis ikke en veldig positiv ting. Det har en avhengighetsskapende natur over seg. Mange stoffer i marihuana kan være uheldig for spillerne på sikt. Slike ting må tas med i vurderingen, sier NFL-sjefen.

Han innrømmer likevel at marihuana vil bli vurdert som et «medisinsk smertestillende».

– Men det er ikke så enkelt som at noen bare vil føle seg bedre etter en kamp. Vi vil virkelig hjelpe spillerne våre, men jeg ønsker å forsikre meg om at vi ikke må stå til rette for eventuelle negative konsekvenser på lang sikt, sier Goodell.

(©NTB)